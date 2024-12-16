الكيان المحتل يستولي على 47 دونما من أراضي قلقيلية

العالم - الاحتلال

وقالت مصادر محلية، إن الأراضي المستهدفة بالاستيلاء تقع بين مدينة قلقيلية وقرية حبلة جنوبا، وأن الاحتلال يهدف إلى توسعة الشارع الاستيطامي الذي يخدم مستوطنة "الفي منشه"، الجاثمة على أراضي قرى: حبلة، ووادي الرشا، وراس عطية، والضبعة، وراس طيرة جنوب قلقيلية.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن سلطات الاحتلال استولت في تشرين الثاني المنصرم على 177 دونما من أراضي المواطنين الفلسطينيين في سلفيت ونابلس من خلال أمرين عسكريين، الأول أمر للاستملاك استهدف أراضي محافظة سلفيت بـ 166 دونما، في حين استهدف الأمر الثاني أراضي محافظة نابلس من خلال إعلان أراضي دولة استهدف 10 دونمات من أراضي قرية بورين.

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