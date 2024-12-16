قناة العالم
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طوفان الأقصى
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
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الاسد: من رفض مقايضة وطنه بمكاسب شخصية لم يتخل عن شعبه ووطنه
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الاسد:من رفض مقايضة وطنه بمكاسب شخصية ظل داعما للمقاومة دون خيانة
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الاسد: من رفض مقايضة وطنه بمكاسب شخصية بقي يواجه الارهاب 14 عاما
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الاسد: مع استمرار تدهور الوضع تعرضت القاعدة الروسية نفسها لهجوم مسير
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الاسد: بعد انتقالي الى حميميم اعلن انسحاب قواتنا وسقوط آخر مواقع الجيش
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بشار الاسد: ترك المنصب لا يعني بأي من الاحوال التخلي عن الانتماء الوطني
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الاسد: لم يكن موضوع اللجوء او التنحي مطروحا والهدف كان استمرار القتال
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بيان منسوب للاسد: انتقلت الى قاعدة حميميم لمتابعة عملي من هناك
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بيان منسوب للاسد: لم أخطط لمغادرة دمشق بل بقيت حتى صباح 8 ديسمبر
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بيان منسوب للاسد: لم أخطط لمغادرة لدمشق بل بقيت حتى صباح 8 ديسمبر