مراسل العالم يروي تفاصيل المجزرة الصهيونية وسط غزة

منذ اليوم الاول للحرب الاسرائيلية على غزة جيش الاحتلال الاسرائيلي يركز باستهداف الطواقم الطبية والطواقم العاملة في الدفاع المدني.

واستهدف جيش الاحتلال الاسرائيلي الاحد نقطة تابعة للدفاع المدني في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة بصاروخين ما ادى الى استشهاد 4 من الطواقم من ضمنهم الزميل الصحفي احمد اللوح وايضا 3 من افراد الدفاع المدني كانوا ينتظرون ويتجهزون للانطلاق الى مهمة عمل في داخل مخيم النصيرات.

الاحتلال الاسرائيلي منذ بداية هذه الحرب وهو يعمل على اعاقة عملهم في مناطق مختلفة من قطاع غزة سواء في الوسط او الجنوب، كان هناك اعداد كبيرة من الشهداء والجرحى.

مدير الدفاع المدني في المحافظة الوسطى، رامي العايدي "طواقم الدفاع المدني تعمل على مدار الساعة وتحت مسمع ومرأى طائرات التي لا تكاد تفارق المكان صباحا ولا مساء وحتى فجرا، نقدم خدمة انسانية لابناء الشعب الفلسطيني المكلوم المجروح المتروك لوحده في هذا الميدان أمام هذا الذئب المفترس الذي لا يرحم".

ووصف "محمد النعيزي" نجل الشهيد علاء النعيزي أحد افراد الدفاع المدني الشهداء مشهد قصف الاحتلال لمركز الدفاع المدني بالقول "بعد إقامة الصلاة ذهبت الى دورة وبعدها حدث القصف من قبل الاحتلال فخرجت مسرعا ووجدت جثث الشهداء متناثرة على الارض ووالدي مضرج بدمائه شهيدا، فرفعت يدي بالدعاء له وطلب الرحمة".

الاحتلال الاسرائيلي لا يتعمد فقط قتل عناصر الدفاع المدني بل هو يعمل جاهدا على تدمير المعدات والسيارات التابعة لهم منذ بداية هذه الحرب العشرات من السيارات وايضا الادوات تم تدميرها بشكل كامل باستهداف مركز من قبل طائرات الاحتلال الاسرائيلي في المناطق التابعة لقوات الدفاع المدني التي كانت تعمل بشكل اساسي منذ اليوم الاول لهذه الحرب لتقديم الخدمة الانسانية للشهداء والجرحى وعمليات الانتشال حتى بالامكانيات البسيطة وعدم توفر المعدات كان هناك اصرار لهؤلاء العناصر بتقديم هذه المهمة الانسانية الصعبة في هذه الظروف.