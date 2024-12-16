إيرلندا تعلق على قرارها بالاعتراف بدولة فلسطين

العالم-فلسطين

ودعا مارتن في تصريح كيان الاحتلال والأطراف المعنية إلى "تمكين المجتمع الدولي والإعلام من مشاهدة ما يحدث في غزة"، مشددا على أن "استمرار الحرب في قطاع غزة وخسارة الأرواح البريئة أمر غير مقبول ويخالف القانون الدولي، كما أنه يعد بمثابة عقاب جماعي للشعب الفلسطيني في القطاع".

وأكد أن موقف بلاده تجاه الصراع في الشرق الأوسط "سيظل دائما مسترشدا بمبادئ القانون الدولي والالتزام المفروض على جميع الدول بالامتثال بالقانون الإنساني الدولي".

كما أكد عدم وجود أي خطط لغلق سفارة بلاده في إسرائيل، يأتي ذلك في أعقاب قرار إسرائيل غلق سفارتها في دبلن.

وقال: "أؤمن بشدة أهمية الحفاظ على قنوات الإتصال الدبلوماسية"، معربا عن أسفه لقرار غلق السفارة الإسرائيلية في دبلن.

وشدد مارتن على "ضرورة وقف فوري لإطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع".

يذكر أن إسرائيل أعلنت أمس الأحد إغلاق سفارتها في إيرلندا بعد حوالي شهر من سحبها السفير الإسرائيلي.

وجاء القرار الإسرائيلي بعد إعلان وزير الخارجية الإيرلندي يوم الخميس الماضي انضمام بلاده للدعوى التي تقدمت بها جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية التي تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.