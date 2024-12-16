دور إسرائيلي في تطورات سوريا ورؤية تل أبيب للمستقبل السوري

العالم - العين الإسرائيلية

أطلق رئيس حكومة الاحتلال الأسبق ايهود أولمرت التحذيرات للمسؤولين الإسرائيليين من الإقدام على مهاجمة البرنامج النووي الايراني، كما يدعو بعض وزراء نتنياهو مشيرا الى أن ذلك سيكون خيارا غير ملائم للكيان الإسرائيلي كما قال.

ويقول المختص في الشأن الإسرائيلي علي حيدر: أهمية كلام إيهود أولمرت تنبع أولا من كونه كان رئيس وزراء فيعرف خفايا الأمور وحقيقة قدرات إسرائيل باستهداف البرنامج النووي الإيراني.

ثانيا: في السياق والتوقيت السياسي لهذا الكلام أن خلاصة ما يحذر أولمرت منه أن استهداف وتدمير القدرات النووية الايرانية ليس خيارا حقيقيا لإسرائيل بمعنى أن إسرائيل لا تملك القدرة على إنهاء البرنامج النووي الايراني بقدراتها الذاتية وإنما الوحيد القادر على ذلك هي الولايات المتحدة، لذلك فإن هذا الخيار خيار غير واقعي لأن يورط إسرائيل في مسار قد لا يؤدي الى نتائج مرجوة أو يترتب عليه تداعيات خطيرة.

وأضاف أن الموضوع الأولي في المرحلة المقبلة بالنسبة لإسرائيل على مستوى المنطقة هو النووي الايراني باعتبار أن ظروف وتطورات تساعد إسرائيل على التفرغ للتهديد فضلا عن كونه الى مرحلة لا عودة فيها في هذا المجال.

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