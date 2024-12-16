وزير الحرب الإسرائيلي يعلن عن فرصة جديدة لتبادل الاسرى.. إليكم التفاصيل!

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فرصة جديدة وأمل يبثه وزير الحرب الإسرائيلي "يسرائيل كاتس" فيما يخص الأسرى في قطاع غزة؛ حيث يقول إن "تل أبيب" قريبة من إبرام صفقة تبادل أكثر من أي وقت مضى؛ و أن المفاوضات في ذروتها وان الاسرى هم الهدف الأول للحرب.

كاتس أعرب عن تأييده التوصل لصفقة تبادل حتى لو كانت جزئية مشددًا على أن إنقاذ المختطفين وإعادتهم إلى ذويهم يمثل أولوية قصوى.

تأتي هذه التصريحات في ظل تقارير عن تكثيف المفاوضات مع الجهات المعنية لإتمام صفقة تبادل، وسط ضغوط داخلية من عائلات المختطفين وتوترات سياسية حول استراتيجيات إدارة هذه القضية الحساسة.

وتعكس تصريحات كاتس استعداد حكومة الاحتلال لتقديم تنازلات معينة في سبيل تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف، ما قد يشير إلى قرب الإعلان عن خطوة مهمة في الأيام المقبلة.

وتحدثت وسائل اعلام اسرائيلية عن تقديرات للتوصل إلى صفقة بشأن الأسرى في قطاع غزة خلال الشهر المقبل؛ وأن المفاوضات لصياغة الصفقة قد تستكمل بعد الأعياد اليهودية نهاية الشهر الجاري مع تنفيذ الاتفاق على مدى فترات طويلة؛ في حين تظاهر الآلاف في عدد من المدن بالاراضي الاسرائيلية المحتلة، للمطالبة بالإسراع في إبرام الصفقة.

وقالت صحف اسرائيلية إن نقطة الخلاف الرئيسة بين تل ابيب وحماس تظل في عدد الأسرى الذين سيطلق سراحهم، مشيرة إلى أنه رغم الفجوات بين الطرفين، فإن الرسالة التي وردت من الوسطاء أثارت تفاؤلا أكثر مقارنة بالماضي.

من ناحيتها نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر لم تسمها انها حذرت من أن الاتفاق المحتمل قد يُبقي بعض الأسرى الإسرائيليين في الأسر لفترة طويلة ما لم توافق سلطات الاحتلال على تقديم تنازلات كبيرة تشمل وقفا شاملا لإطلاق النار.

من جانبها قالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين إنها علمت أن الوسطاء يضغطون للتوصل إلى صفقة شاملة توقف الحرب وتعيد الأسرى، لكن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يرفض.

من ناحيته، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، إنه لا يرى سببا لإبرام صفقة على مراحل ويجب إعادة كل الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة فورا، وأضاف أن هناك إمكانية توصل إلى صفقة شاملة في الوضع الراهن وعلى الحكومة الإسرائيلية الذهاب نحو ذلك.