شاهد.. العدو الصهيوني يتفنن في إرتكاب المجازر في قطاع غزة !

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صاحب مقولة 'روح الروح'.. قتل الاحتلال حفيديه ومجموعة من أقاربه وقصف منزله.. كان يواسي المكلومين ويثبّت الجرحى والفاقدين..لكن الشيخ أبو ضياء خالد نبهان لحق بأحبابه وارتقى شهيدا.. بقصف للاحتلال استهدف فلسطينيين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

للأسبوع الثالث والستين تواصل قوات الاحتلال إراقة دماء الأطفال والنساء والمدنيين في قطاع غزة وجريمة الإبادة الجماعية والحرب العدوانية في القطاع المحاصر. نحو سبع مجازر ارتكبها الاحتلال ضد العائلات في القطاع خلال الساعات الماضية وصل منها للمستشفيات اثنان وخمسون شهيدا و أكثر من مئتين وثلاثة مصابين .



اذن 165 ألفا عدد ضحايا العدوان الاسرائيلي الهمجي المتواصل ما بين شهيد ومفقود وجريح ومعتقل. وصرح جهاز الدفاع المدني الفلسطيني بأن قوات الاحتلال استهدفت بالقصف الجوي والمدفعي خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أربع مدارس تُؤوي نازحين ما أدى لاستشهاد أكثر من تسعة وستين نازحًا وليس آخرها مدرسة أحمد بن عبد العزيز التابعة لوكالة الأونروا قرب مجمع ناصر الطبي غرب مدينة خانيونس جنوب القطاع..

وفضلا عن مواصلة الاحتلال استهداف عناصر من الدفاع المدني والصحافيين نسف جيشه مبان سكنية شمالي وجنوبي القطاع وتحديدا شرقي مدينة رفح وفي مخيم جباليا ومحيطه وكذلك فجر روبوتات مفخخة في مدينة ومشروع بيت لاهيا .

ويواصل الاحتلال سياسة التجويع بشكل ممنهج ومتعمّد ضد أكثر من مليونين وأريعمئة وأربعة وأربعين ألف فلسطيني في القطاع بينهم أكثر من مليون طفل وقرابة مليون امرأة مغلقا جميع المعابر والمنافذ المؤدية من وإلى القطاع ومانعا إدخال المساعدات والغذاء وحذرمكتب غزة الحكومي من كارثة تاريخية هي الأكثر وحشية في العصر الحديث تضاف الى الأزمة الإنسانية المستفحلة أصلا في القطاع .