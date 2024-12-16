غانتس وليبرمان: "إسرائيل" تتّجه إلى حرب أهلية

العالم- فلسطين المحتلة

وحمل عضو مجلس الحرب المُستقيل، بني غانتس، مسؤولية ما حصل في العام 2023، لرئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، قائلًا: "أنت تعرف كيف وصلنا إلى هناك وممنوع عليك أن تسمح لياريف ليفين (من يُسمى بوزير "العدل الإسرائيلي") وإيتمار بن غفير (من يُسمى بوزير" الأمن القومي الإسرائيلي") أن يفعلا هذا الهراء في مجال الانقلاب القضائي".

وفي مقابلة مع "القناة 12" "الإسرائيلية"، حذر بني غانتس من حرب أهلية "إسرائيلية" قد تحصل، مضيفًا "نحن على حافة الانتقال من حرب واجهنا فيها أعداء "إسرائيل" إلى حرب أهلية".

وكان غانتس قد قال يوم الجمعة "لم نذهب إلى حرب البقاء لنعود إلى الانقسام الداخلي"، مضيفًا: "إذا عدتم بهذا الشكل فإن الكارثة المقبلة هي مجرد مسألة وقت".

وفي السياق اشار زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، الى أن "الحكومة الإسرائيلية قررت الدفع باتجاه حرب أهلية داخلية".