رئيس منظمة التعبئة: الصهاينة يدمرون سوريا لأجل تنفيذ مطامعهم

العالم - ايران

وقال العميد سليماني في كلمة القاها اليوم الاثنين ان الاعداء قد اسقطوا النظام السوري لانه لم يتماشى مع الكيان الصهيوني وقاموا بدعم جماعة كان اسمها مدرج على قائمة الارهاب.

وفي الشأن الايراني قال العميد سليماني ان ايران تتقدم الى الامام بخطى ثابتة فشركاتنا المعرفية تتقدم بصورة ملفتة وان مشاكلنا الاقتصادية يمكن حلها وهناك امكانيات متوفرة في العديد من المجالات، لكن نظام الهيمنة ولكي لا تلتفت الدول الاخرى الى امكانيات ايران وتقدمها وكذلك من اجل وقف التقدم الايراني، يركز على ايران وشعبها ويسعى عبر فرض الحظر وقلب الحقائق لبث اليأس في مجتمعنا وتغيير الاوضاع لصالحه.

ولفت بأن الاعداء يركزون الان على افساد الشباب الايراني لسوقه نحو الارهاب والتخريب ويوفرون المجال لذهاب هؤلاء الشباب الى العراق وسوريا من اجل ان يصبحوا ارهابيين.