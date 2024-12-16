قناة العالم
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طوفان الأقصى
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
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وسائل اعلام اسرائيلية: عدد من الجرحى بصفوف الجيش جراء انهيار مبنى برفح
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وسائل اعلام اسرائيلية:عدد من الجرحى بصفوف الجيش جراء انهيار مبنى برفح
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ترامب: سأعمل منذ اليوم الاول في ولايتي على وقف جميع الحروب
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ترامب: نحاول بكل قوة المساعدة باستعادة الرهائن ووقف الحرب في غزة
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المقاومة تخوض اشتباكات عنيفة برفح وقوات الاحتلال تطلق قنابل انارة بكثافة
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اعلام الاحتلال:من المتوقع ان تمدد الحكومة اقامة سكان الشمال بالفنادق شهرا
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اصابة خطيرة لطفلة برصاص اجهزة امن السلطة داخل مخيم جنين
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وسائل اعلام اسرائيلية: حدث أمني خطير في رفح جنوبي قطاع غزة
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مجلس خبراء القيادة: الخيار للغلبة على الباطل الصمود والحضور الواعي بالساحة
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مجلس خبراء القيادة في ايران: النصر سيكون في النهاية حليف الحق وأتباعه