الاحتلال يهدم 40 محلا ومنشأة تجارية جنوب الخليل

العالم - مراسلون

على حين غرة ومن دون سابق إنذار، جرافات الاحتلال وبحماية مشددة من جيش الاحتلال شرعت بعمليات هدم واسعة في بلدتي الظاهرية والرماضين جنوب الخليل، وطالت نحو 40 محلا تجاريا تحت ذريعة وقوعها في مناطق تصنف ج حسب اتفاقية أوسلو..سويت المحال التجارية بالأرض بعد أن منح أصحابها وقتا قصيرا لإفراغها من بعض الحاجيات.

وقال عيسى الرواشدة صاحب محلات هدمها الاحتلال: جاء الاحتلال بدون سابق إنذار جرافتان وباقر كبير جرف كل شيء كان في المحل، هذا إجرام مبنى على الإجرام.

وقال جبريل رباع، صاحب محلات هدمها الاحتلال: بعد أن عمرنا وجهزنا مكاننا خطرونا وفوجئنا به.

وبالتزامن مع عمليات الهدم، جنود الاحتلال أفرغوا المنطقة من الفلسطينيين وأمطروهم بعشرات القنابل الغازية ومنعوا الحركة بالكامل. بلدية الظاهرية قالت إن العدوان يأتي لتفريغ الوجود الفلسطيني من المنطقة.

وقال سليمان أبو علان، مسؤول العلاقات العامة في بلدية الظاهرية: هدف الاحتلال من تفريغ المنطقة من السكان والحركة التجارية النشطة. وفي الفترة الأخيرة عقد جيش الاحتلال الحركة التجارية ومنع حركة المتسوقين.

يشار حسب مرصد شيرين ان الاحتلال هدم خلال العام الجاري نحو ١٨٠٠ منشأة في عموم الضفة الغربية.

وتصاعد عمليات الهدم في عموم الضفة الغربية الى مستوى غير مسبوق هدفه إيجاد واقع جديد سيكون أكثر تعقيدا.