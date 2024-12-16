حماس: الاحتلال لن يجلب لجنوده ومستوطنيه الأمن

العالم-فلسطين

واعتبر "مرداوي" في تصريحات صحفية أن عملية إطلاق النار قرب مستوطنة "أريئيل" شمالي سلفيت رد طبيعي على استمرار عدوان الاحتلال وجرائمه.

وأكمل: "الاحتلال لن يجلب لجنوده ومستوطنيه الأمن مهما اتخذ من إجراءات أمنية مشددة، وشعبنا متمسك بخيار المقاومة والصمود مهما كلف ذلك من تضحيات".

ودعا القيادي في "حماس"، السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية إلى "وقف ملاحقة المقاومين فوراً، والعمل على تعزيز الحالة الوطنية، وليس تصفية المقاومين في الضفة الغربية".

وقال إن "ما تقوم به أجهزة الأمن في جنين، محاولة لإنهاء حالة المقاومة عبر تصفية واغتيال المقاومين الذين يواجهون الاحتلال".

ونوه إلى أن سلوك الأجهزة الأمنية في جنين "مدان ومستنكر، ويخالف ما تم الاتفاق عليه وطنياً في القاهرة وغيرها". مطالبًا السلطة الفلسطينية بـ "التوقف فوراً عن هذا السلوك الغير الوطني الذي يخدم الاحتلال".

واستغرب القيادي "مرداوي" من "سلوك السلطة الفلسطينية في جنين؛ والذي يأتي في توقيت مشبوه وفي الوقت الذي تسعى فيه حكومة الاحتلال إلى ضم الغربية وطرد الفلسطينيين".

وطالب مرداوي، الكل الفلسطيني والفصائل الفلسطينية أن يكون لهم موقف قوي إزاء الأحداث في جنين، وأن يضغطوا على السلطة لوقف عملياتها.