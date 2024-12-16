قناة العالم
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
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ترامب: تركيا سيكون معها المفتاح للاحداث في سورية
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ترامب: لا أحد يعرف النتيجة النهائية بسورية ولا من هو الفائز لكن اعتقد انه تركيا
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ترامب:تركيا استولت على سوريا بطريقة غير ودية ودون سقوط الكثير من الارواح
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ترامب:لدينا 900 جندي امريكي بسورية ولا أحد يعرف الى اين ستتجه الاوضاع
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3 شهداء وعدد من الجرحى بقصف الاحتلال شقة سكنية شمال غربي مدينة غزة
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العميد سريع: العملية تاتي حسب المرحلة الخامسة من التصعيد دعما لفلسطين
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العميد سريع: قصفنا هدفا حيويا في يافا بصاروخ فرط صوتي "فلسطين 2"
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العميد سريع: مستعدون لمواجهة اي عدوان اسرائيلي امريكي بالعمليات النوعية
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العميد سريع: عملياتنا لن تتوقف الا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها
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العميد سريع: مستمرون بمواصلة عملياتنا وضرب كافة اهداف الاحتلال