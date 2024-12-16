الجهاد الإسلامي:ما يجري في جنين غير معقول ونرفض استهداف المقاومة

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وأضاف أنه "ليس هناك أي مبرر للاعتداء على أبناء مخيم جنين الذين يدافعون عن مخيمهم ضد العدو الصهيوني، وأن المفروض أن ينسحب من جاء من خارج مخيم جنين ثم يبدأ التفاهم وندعو لتدخل العقلاء لوقف ما يحدث، وأن الحديث عن وجود خارجين عن القانون مسألة لا تقنع أحدا".

وأشار إلى أن "تطورات جنين تأتي في ظل حرب الإبادة (الإسرائيلية) ضد شعبنا، وأن اعتداءات الاحتلال لم تتوقف منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 والأمر يحتاج لموقف وتكاتف الجميع".

وتندلع عادة اشتباكات بين مقاومين وعناصر الأمن الفلسطيني في مدن شمال الضفة، خاصة في جنين وطولكرم، تزامنا مع الاجتياحات المتواصلة لقوات الاحتلال واعتداءات المستوطنين وعدوان الاحتلال على قطاع غزة.

وتشهد مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة، اقتحامات مستمرة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، يتخللها مواجهات ميدانية، ما أسفر عن اعتقال الآلاف الفلسطينيين وارتقاء مئات الشهداء، بالتزامن مع حرب مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء.