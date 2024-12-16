شاهد.. هذا ما حدث في قاعة محكمة ’نتنياهو’ أثناء وصول الصاروخ اليمني!!

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وأوضح مراسلنا "خضر شاهين" كان هناك تركيز قبل ساعات حول الصاروخ الذي اطلق كما تحدثت المصادر العبرية وايضا جيش الاحتلال الاسرائيلي من اليمن، حيث دوت صافرات الانذار على نحو واسع في "تل ابيب" ومحيطها والحديث وفق بيان الجيش بانه تم اعتراض هذا الصاروخ قبل دخوله اجواء الكيان.. وفقا لهذا البيان.

وأضاف مراسلنا أن جيش الاحتلال قال بانه منذ نوفمبر الماضي أطلقت 6 صواريخ بالستية و 6 طائرات انقضاضية مسيرة من اليمن، موضحا بانه نتيجة الصاروخ الذي اطلق اليوم وقعت عدة اصابات وفق الاسعاف الاسرائيلي نتيجة تدافع المستوطنين في "تل ابيب" وايضا في محيطها مع والتي تزامنت مع اطلاق صافرات الانذار الى خمس اصابات بين طفيفة الى متوسطة، وسادت حالة من الرعب وايضا الصدمة في ظل توقف صافرات الانذار منذ فترة (منذ اعلان وقف العدوان على لبنان)، كما رصدت في ساعات الصباح من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي طائرة مسيرة وقال بانه تم التصدي لها قبل دخولها الى الاجواء ايضا وبانها من اليمن.

وبين أنه عقب تطور الاحداث هذه عقد اجتماع للمجلس الامني المصغر وصدرت تصريحات وتهديدات كبيرة من اعضاء الائتلاف باتجاه اليمن وانه سيكون هناك رد كبير جدا على هذه التطورات الحاصلة باطلاق الصواريخ الباليستية وايضا الطائرات المسيرة باتجاه اهداف للاحتلال الاسرائيلي.

وتابع مراسلنا أنه اثناء انطلاق صفارات الانذار ومطالبة مئات الالاف بالتوجه الى اللاجئ كان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يتواجد بقاعة المحكمة للادلاء بشهادته، وطبعا أدى ذلك لوقف انعقاد جلسة المحكمة والتوجه الى الغرف المحصنة واستكمالها في قاعة تحت الأرض، وطالب الدفاع اثناء هذه الجلسة مع التطورات الامنية طالب بتأجيل جلسة الغد لاوضاع امنية وتم الموافقة على طلب تاجيل حضور رئيس الوزراء الاسرائيلي جلسة المحكمة ليوم الغد تحت بند تدهور الاوضاع الامنية.

وأشار مراسلنا "كان من المفترض أنه هناك جلسة للكابينت المصغر يحضره بعض الوزراء للتباحث حول التطورات الحاصلة بملف صفقة التبادل، تم تاجيل هذا الاجتماع لدواعي امنية وتحول الاجتماع للتباحث حول الرد باتجاه اليمن مع استمرار وصول الصواريخ والطائرات المسيرة، المتحدث باسم حكومة نتنياهو تحدث بشكل واضح للاعلام قبل قليل وقال بان هناك تطورات هامة ستؤدي الى الوصول الى اتفاق لربما يكون هذا الاتفاق ما قبل تنصيب الرئيس الامريكي "دونالد ترامب" وقال بان الرئيس المنتخب دونالد ترامب طالب بشكل واضح من رئيس الوزراء بان يكون هناك وقف للحرب في قطاع غزة واستعادة المحتجزين باسرع وقت، منوها هذه المكالمة السادسة التي تجري بين رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو والرئيس المنتخب ترامب.