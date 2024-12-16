هل إدارة ترامب تنجح في تطبيق حديثها عن وقف النار في غزة؟

العالم - خاص بالعالم

وقالت عضو هيئة العمل الوطني والأهلي الفلسطيني رتيبة النتشة، لقناة العالم، إنه بعد تولي ترامب منصب الرئاسة ينقلب الحديث لعدة أسباب.

وأوضحت الخبيرة أن ترامب لم يتحدث عن آليات إنهاء الحرب، مشيرة الى أننا نأمل إنهاء الحرب مع الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة والتزامها بقرارات الأمم المتحدة وإنفاذ المساعدات للقطاع، مؤكدة أن الحرب لم تنتهي بفرض القوة الإسرائيلية واحتلالها.

وأضافت الخبيرة رغم الحديث الكبير عن التقدم في مفاوضات التبادل إلا أن كل هذه الأمور تصطدم بتصريحات المتطرفين في الحكومة الاسرائيلية أمثال سموتريش الذي أكد على رفض أي تسوية في قطاع غزة وقبولها هزيمة لإسرائيل.

وتابعت أن سموتريش يرى أن نهاية الحرب يجب أن تضمن السيطرة العسكرية والأمنية على القطاع وأن يتحكم الكيان على توزيع المساعدات في غزة إما عن طرق الجيش أو توظيف أشخاص.