الشرع: لن أسمح باستخدام سوريا كنقطة انطلاق لهجمات ضد "إسرائيل"

وشدد الشرع على التزامه باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، داعياً المجتمع الدولي لضمان التزام "إسرائيل" بها أيضاً. وقال "مستعدون لإعادة المراقبين الدوليين ولا نريد أي صراع سواء مع "إسرائيل" أو أي طرف".

ورد الشراع على وصف "إسرائيل" تقدمها على الأراضي السورية بأنه إجراء دفاعي لضمان عدم تمركز المسلحين على حدودها، بالقول: "إن إسرائيل لم تعد بحاجة إلى الاحتفاظ بهذه الأراضي لحماية نفسها لأن الإطاحة بحكومة الأسد أزالت التهديد الذي يشكله حزب الله والميليشيات الأخرى المدعومة من إيران"، بحسب تعبيره.

ودعا "الحكومات كالولايات المتحدة لإزالة تصنيف الإرهاب عن هيئة تحرير الشام، وإزالة كل القيود ".