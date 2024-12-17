قناة العالم
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
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جيش الاحتلال يزرع براميل متفجرة بجانب مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع
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طائرات الاحتلال تطلق أكثر من 10 قنابل على مستشفى كمال عدوان شمال غزة
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8 شهداء وعدد من الجرحى بقصف الاحتلال منزلا في حي الدرج وسط مدينة غزة
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5 شهداء بينهم طفلة في قصف الاحتلال منزلا في حي الدرج وسط مدينة غزة
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استشهاد طفلة في قصف الاحتلال منزلا في حي الدرج وسط مدينة غزة
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مصادر اعلامية: عدوان أمريكي بريطاني على العاصمة اليمنية صنعاء
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إعلام الاحتلال: مقتل جنديين واصابة آخرين بانهيار مبنى في رفح جنوبي القطاع
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إعلام الاحتلال: مقتل جندي واصابة 5 في الحدث الأمني الذي وقع جنوب القطاع
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إعلام الاحتلال: قتلى وجرحى من الجيش جراء حدث صعب وقع جنوبي القطاع
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غارات اسرائيلية بالقرب من منطقة السيدة زينب بالعاصمة السورية دمشق