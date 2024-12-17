بريطانيا ترسل وفدا رسميا لدمشق يلتقي "الجولاني"

يأتي ذلك فيما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن قائد لإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع (الجولاني) دعوته الحكومات مثل الولايات المتحدة إلى إزالة تصنيف الإرهاب عن هيئة تحرير الشام، ورفع العقوبات المفروضة على الحكومة السابقة.

وقال لامي -في مؤتمر صحفي بلندن- "أستطيع أن أؤكد اليوم أننا أرسلنا وفدا يضم مسؤولين بريطانيين رفيعي المستوى إلى دمشق للاجتماع مع السلطات السورية المؤقتة الجديدة وأعضاء من مجموعات المجتمع المدني".

وأشار إلى أن المملكة المتحدة ستدعم "عملية سياسية انتقالية جامعة" في سوريا، على حد تعبيره.

وكان لامي قد أعلن أمس الأحد أن بلاده أجرت اتصالات دبلوماسية مع هيئة تحرير الشام التي قادت هجوم فصائل المعارضة السورية المسلحة التي سيطرت على دمشق الاحد قبل الماضي.

جاء ذلك بعد يوم من كشف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن أن بلاده أجرت اتصالات مباشرة مع هيئة تحرير الشام.

وفي حين يصنف البلدان هيئة تحرير الشام ضمن التنظيمات الارهابية فقد دعما على الدوام مساعيها وتنظيمات أخرى لاسقاط النظام السوري السابق.