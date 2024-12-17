تل ابيب تقرر توسيع الاستيطان في الجولان وسط إدانات دولية

العالم _ بانوراما

وقد أدانت كل من روسيا وألمانيا وتركيا والعراق ومصر وغيرها من الدول الأخرى الخطط الإسرائيلية، مشيرة إلى أنّ هذه الخطوات تقوّض بشكل خطر جهود إرساء السلام والاستقرار في سورية وتفاقم التوتر في المنطقة، مطالبة المجتمع الدولي بالرد على الخطط الإسرائيلية. وكانت حكومة الاحتلال وافقت على خطة لمضاعفة عدد سكان الجولان المحتل، في الوقت الذي قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إنّ الجولان سيظل إسرائيليا إلى الأبد.

وبهذا الشأن تناقش هذه الحلقة مع ضيوفها من بيروت الباحث والمحلل السياسي نبيه عواضة ومن رام الله استاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت د. سعد نمر هذه الأسئلة:

- بداية ما هدف تل ابيب من إيجاد بؤر استيطانية في الجولان؟

- نتنياهو قال إن الجولان سيظل إسرائيلياً إلى الأبد... ما هي أهمية الجولان بالنسبة لإسرائيل وهل نتنياهو جاد في تصريحه أم يستخدم الجولان كورقة ضغط تفاوضية؟

- ما هي حقيقة الموقف الأمريكي تجاه هذه الخطوة الإسرائيلية.. وهل جاءت الخطوة بمباركة أمريكية؟

- اليست الجولان ارض محتلة فلماذا لاتبدي المحافل الدولية رد فعل على ذلك؟

- لماذا التزمت الادارة الجديدة في سوريا الصمت ازاء الاحتلال الاسرائيلي للجولان؟

- التمدد الاسرائيلي يتزامن مع عدوان استهدف كل المواقع العسكرية والبنى التحتية العسكرية والعلمية والبحثية ما رسالة هذه الاجراءات؟

- العديد من دول العالم نددت بالخطة الإستيطانية الإسرائيلية في الجولان هل سيشكل هذا التنديد عامل ضغط على اسرائيل؟

-ما هو المطلوب من المنظمات الدولية تجاه الخطط الإسرائيلية التي تشكل إنتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية؟

- كيف ستؤثر الخطط الإسرائيلية في الجولان على الإستقرار والأمن في سوريا؟

- هل الأطماع الإسرائيلية في سوريا تتوقف عند حدود الجولان أم أنها تتجاوزه إلى أبعد من ذلك؟