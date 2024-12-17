طهران: أميركا وألمانيا متواطئتان وشريكتان في الابادة الجارية في غزة

العالم - ايران

بقائي اشار مساء الاثنين، في تدوينة في منصة ايكس، الى تصريحات المقرر الخاص للامم المتحدة "بن سول" بأن المانيا واميركا تؤمنان 99 بالمئة من الاسلحة المصدرة الى "اسرائيل" وقال "ان اميركا والمانيا المستمرتين في ارسال الاسلحة الى الكيان الصهيوني اصبحتا متواطئتين وشريكتين بالكامل في حملة الابادة التي تتعرض لها اهالي غزة، وهما مسؤولتان عن هذه الانتهاكات والجرائم".

واضاف بقائي: في الحقيقة وضعت المانيا واميركا كافة القواعد القانونية الخاصة بـ "مراعاة والتأكد من مراعاة" القوانين الانسانية وكذلك تعهداتهما القانونية الدولية حول الوقاية ومعاقبة الابادة، تحت اقدامهما. وتابع بقائي "يجب اعتبار هاتين الدولتين مسؤولتين عن افعالهما الاجرامية وانتهاكاتهما ويجب محاسبتهما".