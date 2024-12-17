الاحتلال ينوي حفر خنادق في جبل الشيخ بسوريا لقطع أي ترابط مع لبنان

العالم - فلسطين

ويواصل كيان الاحتلال توغّله البري جنوبي سوريا، ويوسّع من احتلاله لقرى سوريّة جديدة، لليوم الخامس على التوالي.

وفي هذا السياق، أفادت قناة الميادين، صباح الاثنين، أنّ قوات الاحتلال توسّعت بعمق 26 كلم من سفوح جبل الشيخ في عمق ريف دمشق الجنوبي على امتداد الحدود مع لبنان.

وفي الجهة الشرقية للجولان السوري المحتل، وصل "جيش" الاحتلال إلى نحو 12 كلم في محافظة القنيطرة وريفها الشرقي.

من جهتها، أكّدت مصادر مطلعة أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلية استقدمت آليات هندسية باتجاه ما يُعرف سابقاً بثغرة بيت جن في سفوح جبل الشيخ، بهدف حفر خنادق ومنع أي ترابط محتمل مع الأراضي اللبنانية.

كما قالت الميادين، إنّ قوات من "جيش" الاحتلال الإسرائيلي دخلت إلى مثلث قرى القصير كويا معريا عند الحدود السورية- الأردنية.

وبات التوغل الصهيوني في درعا يخول الاحتلال عبور نهر اليرموك عبر سد الوحدة المشترك بين سوريا والأردن.