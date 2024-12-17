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قائد الثورة الاسلامية يستقبل آلاف السيدات من أرجاء البلاد 

الثلاثاء ١٧ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١٧ بتوقيت غرينتش

استقبل قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي، صباح اليوم الثلاثاء، في أجواء ذكرى ميلاد السيدة الزهراء (سلام الله عليها) حشدا غفيرا ضم مختلف فئات السيّدات في حسينيّة الإمام الخميني (قده).

العالم - ايران

العالم - هذا وسنوافيكم بتفاصيل اللقاء تباعا.

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