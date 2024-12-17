ترامب: تركيا وراء ما حدث في سوريا

العالم - الامريكيتان

وقال ترامب للصحفيين أمس الاثنين في مقر إقامته بمار إيه لاغو: "لقد تم القضاء على أحد الجانبين بشكل أساسي. لكن لا أحد يعرف من هو الجانب الآخر. لكنني أعرف".

وأضاف: "هل تعرف من هو؟ تركيا... تركيا هي التي تقف وراء ذلك... لقد أرادوا ذلك منذ آلاف السنين... وأولئك الذين دخلوا (فصائل المعارضة المسلحة التي دخلت دمشق) خاضعون لسيطرة تركيا".

وأكد ترامب ان "تركيا استولت على سوريا بطريقة غير ودية دون سقوط الكثير من الأرواح"، مضيفا: "لا أحد يعرف النتيجة النهائية في سوريا ولا من هو الطرف الفائز لكن أعتقد أنه تركيا".

وأضاف ترامب: "هناك الكثير من عدم اليقين في سوريا الآن، ولا أحد يعرف ماذا سيحدث في البلاد".

وقال ترامب: "مفتاح الأحداث في سوريا سيكون مع تركيا ورئيسها أردوغان ذكي جدا".

وأكد الرئيس الأمريكي المنتخب أن بلاده "كان لديها 5000 جندي على طول الحدود السورية والآن أصبح لديها 900"، مشيرا إلى أنه "لا أحد يعرف إلى أين ستتجه الأوضاع هناك".

وسيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا ) في 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على مبنى التلفزيون السوري في دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، وسقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد.