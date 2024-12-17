قناة العالم
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سوریا
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البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
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إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
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قائد الثورة: الأعداء لجأو للاساليب الناعمة لاسقاط الثورة نتيجة فشلهم بالصلبة
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قائد الثورة: تتصور اسرائيل اقتلاع المقاومة عبر سورية لكنها هي التي ستقتلع
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قائد الثورة: تتصوراسرائيل اقتلاع المقاومة عبر سورية لكنها هي التي ستقتلع
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قائد الثورة: سيستمر نهج السيد نصر الله والسنوار وستبقى المقاومة
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قائد الثورة:يخطئ الاميركان والصهاينة وحلفاؤهم ان تصوروا ان المقاومة انتهت
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قائد الثورة الاسلامية:على الجميع وخاصة النساء الحذر من اساليب العدو الناعمة
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شهداء واصابات باستهداف للاحتلال منطقة على شاطئ رفح جنوب قطاع غزة
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طيران الاحتلال يشن غارة جوية على مناطق في مدينة غزة
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غارة عنيفة لطيران الاحتلال بشمال غرب خزاعة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة
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قصف مدفعي للاحتلال يستهدف المناطق الشرقية من مدينة غزة