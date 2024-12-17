عواصم إقليمية ودولية تسعى لفتح قنوات تواصل مع حكام دمشق الجدد

العالم _ خاص بالعالم

قائد هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني خلال لقائه وفد من وزارة الخارجية البريطانية، شدّد على ضرورة رفع العقوبات الدولية المفروضة على سورية لتسهيل عودة اللاجئين الذين فرّوا بسبب الحرب.

وأكد الجولاني ضرورة بناء دولة القانون والمؤسسات وإرساء الأمن، وتعتبر أن لبريطانيا دورا مهما على الصعيد الدولي، مشددا على ضرورة عودة العلاقات بين دمشق ولندن. وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي قد أوضح في وقت سابق إنّ هيئة تحرير الشام 'تبقى منظمة إرهابية محظورة في المملكة المتحدة، لكن بلاده ستجري معها اتصالات دبلوماسية.

رئيس الحكومة المؤقتة محمد البشير بدوره إلتقى مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر، حيث أبدى فليتشر استعداد المنظمة لتكثيف نشاطها، معتبرا أن الوضع في سورية مأسوي للغاية، وشدد على أن الأمم المتحدة تريد رؤية الدعم يتدفق بكميات كبيرة إلى سوريا، وقال ان الأمر المهم هو أن الشعب السوري أصبح مسؤولا عن مصيره الآن، مؤكدا أن عملية رفع العقوبات عن سورية ما زال مبكرا للغاية.



ومن باريس، أعلنت الحكومة الفرنسية نيتها إرسال وفد دبلوماسي إلى سوريا لتقييم الوضع السياسي والأمني، وبحث طرق التواصل مع الحكومة الجديدة. الاتحاد الأوروبي ايضا أعلن عن طريق مسؤولة السياسة الخارجية كايا كالاس عن تكليف الاتحاد أبرز دبلوماسيه بزيارة دمشق والاجتماع مع القيادة الجديدة، والتي أوضحت أن نتائج هذا الاجتماع ستحدد شكل ومستوى العلاقة المستقبلية مع النظام السوري.



وأكدت الخارجية الروسية ان من المهم أن يحدد السوريون مستقبل بلادهم بأنفسهم، معربة عن الأمل باستمرار علاقات الصداقة بين الشعبين الروسي والسوري.

ومن جهتها صرحت الخارجية الأميركية أن واشنطن تواصلت أكثر من مرة مع هيئة تحرير الشام في سوريا خلال الأيام القليلة الماضية. وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر، أن إجراءات واشنطن المحتملة تجاه هيئة تحرير الشام ستحددها الأفعال على الأرض وليس الأقوال.