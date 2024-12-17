إيران ضمن الدول الخمس الكبرى بإمتلاك الأسطول البحري

العالم - ايران

وأستطرد " علي اكبر صفائي" في مؤتمر صحفي على هامش المعرض الثامن للشحن والنقل واللوجستية اليوم الثلاثاء، أن فيما يخص الاسطول البحري فقد تم تحقيق نموا لحمولة الاسطول في بحر قزوين (شمال) واليوم باتت حمولة الاسطول تعادل روسيا.

من جهة ثانية أشار الى أداء الانشطة البحرية في البلاد، منذ بدء العام الايراني 20 مارس/آذار الفائت حتى الآن، مؤكدا بلوغ عمليات المناولة في الموانئ نحو 172 مليون طن، منها السلع غير النفطية التي نمت بنسبة 3 بالمئة.

وحول عمليات الترانزيت أوضح صفائي بأنها سجلت 9.4 مليون طن منذ بداية العام الايراني بنمو 37 بالمئة على أساس سنوي.وبشأن عمليات مناولة الحاويات في الموانئ أشار رئيس المنظمة الى بلوغها 2.25 حاوية نمطية بنمو 11 بالمئة عن الفترة المناظرة السابقة 2023.