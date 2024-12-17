اليمن: صمود وثبات في وجه العدوان الخارجي

العالم _ اليمن

طائرات أميركية وبريطانية تواصل الاعتداء على الأراضي اليمنية، وآخر الاعتداءات استهداف مواقع عدة في العاصمة صنعاء.

الجيش الأميركي قال أنه وجه ضربة جوية لما قال إنها منشأة رئيسية للقيادة والسيطرة في صنعاء، فيما أكدت مصادر يمنية أن الاعتداء الأمريكي استهدف مجمع العرضي في العاصمة.

أما القوات المسلحة اليمنية فتواصل عملياتها ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي، حيث أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع ضرب هدف عسكري إسرائيلي في مدينة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع "فلسطين 2".

وفي قت سابق أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن حركة الملاحة الجوية توقفت في مطار "بن غوريون"، بعد مشاهدة صواريخ في سماء الأراضي المحتلة أطلقت من اليمن.

وفي سياق متصل نقلت ‏إذاعة الجيش الاحتلال عن مصدر عسكري أن استعدادات مكثفة تجري لشن ضربات داخل الأراضي اليمنية بهدف ضرب مخازن الأسلحة والصواريخ.

يذكر أن القوات المسلحة اليمنية تستهدف الأراضي الفلسطينية المحتلة والسفن المتوجهة لموانئ فلسطين المحتلة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، على خلفية العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وتؤكد مواصلتها لعملياتها ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي ومصالحه حتى وقف العدوان.

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