حزب الله يلتقي وفدا قياديا لحركة حماس في صيدا 

العالم - لبنان

وحسب موقع "العهد"، ضم وفد حركة حماس كلا من الناطق الاعلامي للحركة ونأئب مسؤولها السياسي في لبنان د.جهاد طه ومسؤول العلاقات الوطنية في لبنان د.أيمن شناعة، مسؤول العمل الجماهيري الحاج أبو أحمد فضل، ومسؤول الحركة في مخيم مية ومية الحاج رفيق عبد الله، ومسؤولها في صيدا الحاج حسن شناعة بحضور مسؤول شعبة صيدا في حزب الله الحاج علي فنيش ومسؤول شعبة عين الحلوة الأخ علي الزينو.

وقدم الوفد بداية التبريكات لقيادة حزب الله بالشهداء على طريق القدس في معركة "أولي البأس" وفي مقدمتهم سيد شهداء الأمة سماحة السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين وكل القادة والشهداء كما جرى التباحث في القضايا المشتركة لاسيما العدوان المتواصل على قطاع غزة وما يرافقه من معاناة مأساوية للشعب الفلسطيني.

كما تم البحث حول ما يعاني منه الفلسطينيون في لبنان والأوضاع الأمنية والإجتماعية داخل المخيمات خصوصا في منطقة صيدا.

وأكد الجانبان على أهمية تعزيز قوة المقاومة في ردع العدوان عبر وحدة الصف المقاوم كما وجه المجتمعون التحية للشعب الفلسطيني بمجاهديه وأسراه الأبطال في فلسطين الذين يواجهون العدو بكل ما يملكون داعين إلى مواصلة التعاون والتنسيق لما فيه مصلحة للشعبين وللمقاومة لاسقاط المؤامرات ومواجهة التحديات.