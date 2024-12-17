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عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله يؤكد فشل الغارات الأمريكية البريطانية

الثلاثاء ١٧ ديسمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٠٠ بتوقيت غرينتش

أكد عبدالله النعمي، عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله، أن الغارات الأمريكية والبريطانية على الأراضي اليمنية لا تكاد تتوقف ليلا ونهارا، لكنها في حالة تخبط عشوائية، مشيرا إلى فشل هذه الغارات في تحقيق أهدافها، حيث لم تتمكن من استهداف أي مواقع عسكرية أو مخازن للأسلحة داخل اليمن.

العالم _ خاص بالعالم

وقال النعمي، في حديث خاص لقناة العالم، إن العدو الأمريكي يسعى في محاولة يائسة منه إلى استخدام ما حدث في سوريا كوسيلة لتخويف الشعب اليمني، ولفت إلى أنه لم يُعلن حتى الآن عن وجود أي خسائر اقتصادية أو بشرية اثر هذا العدوان من قبل الجمهورية اليمنية.

وأكد عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله أن هذه الغارات تفتقر لأي تأثير على اليمن على كافة المستويات النفسية والسياسية والاجتماعية والشعبية، مشدداً على أن الضربات الأمريكية والبريطانية تعزز من صمود الشعب اليمني وتصميمه وعنفوانه، مما يزيد من المشاركة الشعبية في الساحات كل يوم جمعة.

ولفت النعمي إلى أن الولايات المتحدة تواجه ورطة كبيرة وتعيش حالة من التخبط غير المسبوقة في تاريخها، مشيراً إلى أن الحل بسيط جداً وهو إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأكد عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله أن ما تقوم به الولايات المتحدة الآن يفقدها المعايير الانضباطية اللازمة لاستعادة هيبتها في المنطقة.

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