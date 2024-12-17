ما هي الأهداف الحقيقية للغرب من التفاوض مع الحكومة الانتقالية السورية؟

العالم _ خاص بالعالم

وقال شمص إن التفاعل الغربي مع الحكومة الانتقالية يؤكد أن غرفة العمليات الأمريكية الإسرائيلية قد تعاونت مع تركيا لإسقاط النظام السابق وإقامة هذه الحكومة.

وأوضح شمص أن الأوروبيين يسعون للاعتراف بالحكومة الجديدة، بالإضافة إلى الحصول على ضمانات وتعهدات تضمن مصالحهم السياسية والاقتصادية والاستراتيجية في سوريا والمنطقة.

كما تناول شمص التحديات الكبيرة التي تواجه الحكومة الانتقالية، أبرزها أن تكون حكومة جامعة تضم كافة أطياف الشعب السوري.

وفيما يتعلق بالعقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، لفت شمص إلى احتمال استمرار هذه العقوبات حتى تتمكن الولايات المتحدة والدول الغربية من فرض سياساتها وإملاءاتها على الحكم الجديد، تأمينًا لمصالحها ومصالح كيان الاحتلال الإسرائيلي، حيث ينظر الغرب إلى سوريا والمنطقة من منظور إسرائيلي.

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