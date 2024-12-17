تعليقات الإعلام العبري حول المشهد السوري والمرحلة المقبلة

العالم – العين الإسرائيلية

ويرصد برنامج العين الإسرائيلية ما يتداوله الإعلام العبري حول الحدث السوري وما ستؤول إليه الأوضاع هناك، في ظل شكوك بتحقق الاستقرار، وقد توقف احد المحللين الاسرائيليين عند المواقف التي أطلقها أحمد الشرع حول الإحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية.

وفيما يتعلق بالشكوك الإسرائيلية حول مستقبل الأوضاع في سوريا وما حصل في سوريا يصب في خانة المصلحة الإسرائيلية الإستراتيجية كما ذكر المحللين الصهاينة أكد المتابع للشأن الإسرائيلي صالح أبو عزة أن هنالك عدم يقين لدى الإسرائيليين في التعاطي مع النظام الجديد في دمشق، بمعنى أنهم يدركون بأن هنالك عشرات المعارضات السورية أو المجموعات المسلحة ربما اذا كانوا على علاقات مع جهات معينة داخل هذه المجموعات او حتى مع قيادة هذه المجموعات إلا أنهم لن يستطيعوا نسج هذه العلاقات مع الأفراد والكوادر الذين هم جزء منهم سوريون، وبكل تأكيد ينظرون الى "إسرائيل" كعدو تحتل هذه الارض.

ولفت أبو عزة إلى أن النقطه الثانية تتمثل في أنه لا يمكن السيطرة على كل اتجاهات هذه المجموعات، وبما أنه لا يمكن السيطرة على كل هذه المجموعات، وبالتالي يبقى هنالك عدم يقين إلى أيّ مدى يمكن أن يستطيع أبو محمد الجولاني أن يسيطر على هذه المجموعات ويتحكم بها، هم يميلون لأبو محمد الجولاني يرون في تصريحاته رغم حديثهم عن الراديكالية التي كان فيها، ولكن حينما يصرّح أولا يبدأ بلا حروب مع جهات خارجية، ثم يتحدث لا رغبة بالحرب مع "إسرائيل" ثم ينتقل الى مرحلة جديدة، بانه لن يسمح بأي عمل مقاوم من الأراضي السورية باتجاه"إسرائيل" وهو يذهب بأقصى درجات الطمأنه لـ"إسرائيل".

كما ألقى البرنامج الضوء على بعض الأسئله التي يطرحها الإعلام العبري، فيما يتعلق بالحدث السوري السؤال عن جدوى إحتلال المنطقة العازله في الجولان السوري المحتل والحاجه الى ذلك علما انه ليس هناك ما يهدد الأمن الإسرائيلي انطلاقا من سوريا، في الوقت الحاضر.

وبحث البرنامج ما يتعلق بالأردن، حيث كشفت وسائل الإعلام الاسرائيلية عن زيارة سرية قام بها رئيس الشاباك ورئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية للأردن لتنسيق حول مسألة حفظ الأمن عند الحدود وتقديم المساعدات الأمنية للأردن، بحسب أحد المحللين العسكريين الإسرائيليين.



وتطرق البرنامج إلى الدعوات المتكررة من جانب الوزراء في حكومة نتنياهو، بالأخص سموتريتش لضم الضفة الغربية المحتلة حيث كشف إعلام العدو عن رسالة بعث بها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للمسؤولين الإسرائيليين رفض فيها ضم الضفة في هذه المرحلة.

ضيف البرنامج :

-المتابع للشأن الإسرائيلي صالح أبو عزة.

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