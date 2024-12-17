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مصلحة الليطاني.. حماية ضفاف ومجرى نهر الليطاني بعد العدوان الاسرائيلي

مصلحة الليطاني.. حماية ضفاف ومجرى نهر الليطاني بعد العدوان الاسرائيلي
الثلاثاء ١٧ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣١ بتوقيت غرينتش

أكدت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني حماية ضفاف ومجرى نهر الليطاني بعد العدوان الأخير وروافده والأملاك العامة لجهة منع كافة الجهات العامة والخاصة في حوض نهر الليطاني في مختلف المحافظات من التخلص من الردم الناتج عن مشاريع إعادة الإعمار.

العالم _ لبنان

اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان انه “بناء على الكتاب الصادر عنها اصدر وزير الداخلية والبلديات القاضي الاستاذ بسام مولوي تعميما للمحافظين في الجنوب والنبطية و البقاع و بعلبك الهرمل طلب بموجبه التعميم على كافة البلديات والقائمقامين بالنسبة للقرى التي ليس فيها بلديات بالتشدد خلال فترة إعادة الاعمار بعد العدوان الأخير في حماية ضفاف ومجرى نهر الليطاني وروافده والأملاك العامة لجهة منع كافة الجهات العامة والخاصة في حوض نهر الليطاني في مختلف المحافظات من التخلص من الردم الناتج عن مشاريع إعادة الإعمار ورفع الانقاض في مجرى نهر الليطاني وفي استملاكات المصلحة الوطنية لنهر الليطاني والأراضي المكشوفة المشرفة على مجرى النهر”.

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