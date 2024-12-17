الثلاثاء ١٧ ديسمبر ٢٠٢٤
٠٢:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

فيما يؤكد الجهوزية التامة للعراق..

الفياض: عدم الوضوح في سوريا يتطلب التحسب والاحتياط

الفياض: عدم الوضوح في سوريا يتطلب التحسب والاحتياط
الثلاثاء ١٧ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٤١ بتوقيت غرينتش

 أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي "فالح الفياض"، اليوم الثلاثاء، أن عدم الوضوح في سوريا يتطلب التحسب والاستعداد والاحتياط.

العالم - العراق

وأعرب "الفياض" عن أسفه لسقوط الجيش السوري واستهداف سوريا من الكيان الإسرائيلي، متمنيا للشعب السوري الاستقرار وعدم التفرقة.

واضاف : لا نستشعر وجود تحديات مباشرة باتجاه العراق ولكننا نتحسب لكل مواجهة، مؤكدا "إننا نأتمر بإمرة القائد العام للقوات المسلحة ونحن الأكثر التزاماً بالدولة والدفاع عن قيمها ودستورها".

وتابع رئيس هيئة الحشد الشعبي : لا نتدخل في شأن الشعب السوري لكن العراق وسوريا في مساحة أمنية واحدة؛ مبينا "إننا لم نرسم موقفاً نهائياً حول ما يجري في سوريا حتى الآن".

وتابع الفياض : نحن لن نسمح لشياطين الظلام العبث بأمن العراق مرة أخرى، ولا أبشر بحرب ولا أنذر من هجوم وإنما أؤكد جهوزيتنا التامة.

وأكمل رئيس هيئة الحشد الشعبي قوله : إن العمل مع الأجنبي تحت عناوين القومية والطائفية خيانة للدستور.

روابط ذات صلة

العراق: سياسة الاحتلال الاستيطانية في جولان المحتلة تُعدّ باطلة وغير مشروعة

مقاومة اليمن والعراق تنفذان عملية مشتركة ضد مواقع الكيان الصهيوني

الفياض: الحشد يتصدى لكل خطر يحدق بالبلاد