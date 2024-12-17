وزارة حرب الإحتلال: نحو 75 ألف جندي يتلقون العلاج جراء الحرب

العالم - الاحتلال

وأوضح أن عدد الجنود الخاضعين للعلاج ارتفع من 62 ألفا إلى 75 ألفا وأشارت الوزارة إلى أن الأعداد الجديدة وهم حوالي 13 ألفا و500 كلهم من مصابي حرب "السيوف الحديدية" بقطاع غزة.

وذكر قسم التأهيل في وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن نحو 13700 جندي ممن يتلقون الدعم هم من المصابين في هذه الحرب، وأن 8500 منهم يعانون من إصابات جسدية، و 5200 يعانون من اضطرابات نفسية.

کما أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 13 ألفا و500 مصاب من الجنود بنيران المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

ويواصل جیش الاحتلال الاسرائیلی ، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، منذ السابع من أكتوبر 2023، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.