اليمن والعدوان الصهيو-أمريكي

العالم - باختصار

قناة المسيرة: العدوان الأمريكي استهدف عدة غارات مجمع العرضي التابع لوزارة الدفاع في صنعاء

أنصار الله: العدوان الأمريكي على صنعاء يأتي لكسر إرادة شعبنا عن إسناد الشعب الفلسطيني

يواصل التحالف الأمريكي البريطاني عدوانه على اليمن دعما للعدو الصهيوني

أعلن كيان الاحتلال الإسرائيلي أنه يستعد لشن اعتداءات واسعة على اليمن في الأيام القادمة

صحيفة تايمز أوف إسرائيل: قدرات اليمنيين تشكل خطرا حقيقيا على الكيان الصهيوني

الإعلام العبري: اليمنيون أصبحوا يشكلون تهديدا استراتيجيا على الصعيد الإقليمي

إذاعة جيش الاحتلال: هناك استعدادات مكثفة لتوجيه ضربات قوية لحركة أنصار الله في اليمن

مصادر عبرية: القوات اليمنية أطلقت منذ بداية نوفمبر 5 صواريخ باليستية و5 طائرات مسيرة على "إسرائيل"

أثار إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي المحتلة حالة من الذعر في صفوف الصهاينة

الصاروخ اليمني أجبر أكثر من مليون ونصف المليون صهيوني على الهروب للملاجئ

عبد الملك الحوثي: اليمن حاضر ومستعد لقتال أميركا وإسرائيل وأي طرف يستهدفه

القوات المسلحة اليمنية: مستمرون في مواصلة عملياتنا العسكرية وضر كافة الأهداف التابعة للعدو

العميد يحيى سريع: عملياتنا لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها

خبراء: الحصار البحري اليمني كلف الاحتلال مئات ملايين الدولارات