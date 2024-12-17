قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
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وثائقيات
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تحليق مكثف للطيران المسيّر الاسرائيلي بأجواء حاصبيا والعرقوب جنوب لبنان
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مصادر لبنانية: قصف اسرائيلي لاطراف كفر شوبا وحلتا وشبعا في جنوب لبنان
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جيش الاحتلال يستهدف مجموعة من الفلسطينيين بشارع النفق في مدينة غزة
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قوات الاحتلال تقتحم حي أم الشرايط في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية
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3 جرحى بينهم طفلان باستهداف الاحتلال منطقة الشيخ زايد شمالي القطاع
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مصادر عبرية: مقتل قائد مجموعة بكتيبة الهندسة 7107 بمعركة جنوبي القطاع
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جيش الاحتلال الاسرائيلي: رئيس الاركان يقرر تشكيل 5 ألوية احتياط جديدة
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اطباء بلا حدود: استهداف اسرائيلي لـ 12 من فريقنا وعائلاتهم في مواصي رفح
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وزارة الحرب الاسرائيلية: عدد معاقي الجيش سيصل عام 2030 الى مئة الف
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وزارة الحرب الاسرائيلية: إصابة أكثر من 13 ألفا و500 اسرائيلي منذ بدء الحرب