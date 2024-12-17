دعوة مصرية لعباس لبحث إدارة غزة ومخططات استهداف الضفة

العالم _ مصر

ومن المقرر أن تشهد القاهرة مباحثات بحضور عباس، تزامنا مع حضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للعاصمة المصرية لحضور اجتماعات الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي.

ومن المقرر ان تركز المباحثات المرتقبة، على محورين رئيسين؛ أولهما المبادرة المصرية بتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة، في ظل رفض عباس التصديق بتشكيلها والموافقة عليها، رغم إعلان حركة حماس الموافقة الكاملة من دون شروط عقب جولات التفاوض بين وفدي قيادتي حماس وفتح في القاهرة خلال الفترة الماضية.

أما المحور الثاني والذي يشغل أهمية كبيرة على أجندة المباحثات المرتقبة، فهو تطورات الوضع في الضفة الغربية، والتحركات الإسرائيلية، الرامية إلى تهجير سكانها، ونقلهم إلى الأردن في ظل تسريبات عن دعم من جانب إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لخطط الكيان المحتل لفلسطين.

وتأتي الزيارة المرتقبة لعباس للقاهرة، بعد زيارة خاطفة قام بها ملك الأردن عبد الله الثاني إلى مصر، أمس الاثنين، لبحث تطورات الوضع في الضفة الغربية، وصعوبة الموقف الأردني في ظل ضغوط على عمان للقبول بالمخطط الإسرائيلي والقبول باستضافة سكان الضفة الذين تعتزم تل أبيب تهجيرهم.

وتشير تسريبات إلى تجهيز مشروع قانون أميركي لعرضه على الكونغرس، يهدف إلى تجريم استخدام مصطلح الضفة الغربية عند الإشارة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة في الإعلام، والمخاطبات الرسمية.