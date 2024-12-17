قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
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وثائقيات
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بيدرسون: الضربات الاسرائيلية على سورية تقوض فرص انتقال السلطة
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بيدرسون: الضربات الاسرائيلية على سورية تعرض المدنيين لمخاطر اكبر
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بيدرسون:"اسرائيل" شنت 350 ضربة على المرافق العسكرية والامدادات بسورية
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المبعوث الاممي: قلقون ازاء تصعيد عسكري بسورية وسيكون كارثيا إن حدث
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كتائب القسام: دمرنا ناقلة جند اسرائيلية وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة
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مصادر عبرية: نتنياهو زار جبل الشيخ في ظل محاولة للاعلان عن توجهه للقاهرة
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شهداء واصابات بقصف الاحتلال مدرسة شمال غزة دون التمكن من انتشالهم
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شهيد واصابات بقصف الاحتلال مدرسة شمال القطاع دون التمكن من انتشالهم
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وزير الخاريجة الايراني يغادر الى القاهرة للمشاركة في اجتماع منظمة دي 8
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سرايا القدس تقصف تجمعات جنود الاحتلال والياتهم جنوب غرب مدينة رفح