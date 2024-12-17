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اغتيال مسؤول عسكري كبير بهجوم في موسكو

اغتيال مسؤول عسكري كبير بهجوم في موسكو
الثلاثاء ١٧ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٧ بتوقيت غرينتش

 أعلنت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الثلاثاء، مقتل إيغور كيريلوف، قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات الروسية ومساعده في الانفجار الذي وقع في منطقة شارع ريازان بموسكو.

العالم - أوروبا

وقالت الممثّلة الرسمية للجنة التحقيق الروسية، سفيتلانا بيترينكو، إنّ العبوة الناسفة التي اغتيل فيها إيغور كيريلوف، في جنوب شرق موسكو، كانت موضوعة في دراجة نارية.

ويعمل المحقّقون حالياً في مكان الحادث، ويجري تنفيذ إجراءات التحقيق وأنشطة البحث العملياتي بهدف تحديد جميع ملابسات الجريمة المرتكبة.

في هذا الإطار، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنّ كيريلوف الذي اغتيل في موسكو "عمل على فضح استفزازات حلف الناتو بالأسلحة الكيميائية في سوريا".

وقالت المتحدّثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إنّ "كيريلوف كشف تلاعب بريطانيا بالمواد الكيميائية المحظورة والاستفزازات في سالزبوري وأميسبري".

وأشارت إلى أنّ كيريلوف فضح الأنشطة القاتلة للمختبرات البيولوجية الأميركية في أوكرانيا.

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