قوات الاحتلال تقتل فلسطينيين اثنين في الضفة المحتلة

العالم - فلسطين

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان لها اليوم، أن طواقمها نقلت شهيدين بعد استلامهما قرب جدار الفصل والتوسع العنصري في منطقة صوفين بالضفة المحتلة، إلى مستشفى قلقيلية الحكومي.

وتشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، يوميا، حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الشباب الفلسطينيين، وزادت وتيرة تلك الحملات بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي غير المسبوق والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر 2023، مخلفا آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين العزل، معظمهم من الأطفال والنساء.