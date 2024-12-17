قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
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القسام: اشتبكنا مع قوة راجلة وأجهزنا على 3 جنود من المسافة صفر غرب جباليا
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بيدرسون: يجب طمأنة السوريين بأن مستقبلهم بات في ايديهم
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بيدرسون: يجب اطلاق سراح المحتجزين تعسفيا في جميع انحاء سورية
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بيدرسون: يجب ان تكون المرأة السورية جزءا من العملية الانتقالية
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بيدرسون: يوجد استعداد دولي واضح لدعم العملية الانتقالية في سورية
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بيدرسون: يجب اعداد دستور جديد بسورية واجراء انتخابات حرة تشمل الجميع
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بيدرسون: الانتقال بسورية يجب ان يتمتع بالمصداقية ويشمل اطياف المجتمع
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بيدرسون: انتقال السلطة بسورية يتطلب عملية جامعة ومشتركة بين السوريين
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بيدرسون:اقتصاد سورية تحطم بسبب النزاع و90% من الشعب يعانون من الفقر
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بيدرسون: الهجمات الاسرائيلية على سورية يجب ان تتوقف فورا