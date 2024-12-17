ما حقيقة مغادرة نتنياهو إلى مصر لإنهاء الحرب؟

العالم _ مصر

على جانب آخر قالت مصادر مطلعة ان بنيامين نتنياهو سيتوجه اليوم الثلاثاء الى القاهرة لاجراء محادثات بشان وقف اطلاق النار في غزة.

وأضافت المصادر أن من المتوقع توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة خلال الأيام المقبلة.

ونفى متحدث باسم نتنياهو أنباء سفر نتنياهو، قائلا إنه ليس في القاهرة، لكنه لم ينف إذا ما كان ينوي زيارتها أم لا.

وذكر بيان صادرعن مكتب نتنياهو الثلاثاء أنه عقد اجتماعا للاطلاع على الوضع في جبل الشيخ، وهو موقع استراتيجي يطل على دمشق.

وقال وزير جيش الإحتلال يسرائيل كاتس، خلال زيارة مع نتنياهو لقمة جبل الشيخ: "قمة جبل الشيخ هي عيون "إسرائيل" لرصد التهديدات القريبة والبعيدة، نحن نراقب من هنا على اليمين حزب الله في لبنان، وعلى اليسار دمشق - وأمامنا نرى "إسرائيل" - الجيش الإسرائيلي موجود هنا لحماية الجولان ومستوطني "إسرائيل" من أي تهديد، ومن المكان الأكثر أهمية الذي يمكن القيام بذلك منه.

في سياق متصل، أكدت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" أن الوصول لاتفاق وقف إطلاق نار وتبادل الأسرى في غزة، أمر ممكن، لكنها شددت على أنه يجب على الاحتلال التوقف عن وضع شروط جديدة.