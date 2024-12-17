صفقة التبادل قاب قوسين أو أدنى.. وغزة تنزف دما

العالم - فلسطين

وارتفع منسوب التفاؤل اقليميا ودوليا في الساعات الماضية لجهة الاقتراب من توقيع اتفاق وقف إطلاقِ النار في غزة، مقابل مواقف حذرة من قبل الاطراف المعنية..

حركة حماس قالت في بيان إن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن والسجناء ممكن إذا توقفت إسرائيل عن وضع شروط جديدة.

من جهته قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن طرفي الصراع في غزة يقتربان من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بحسب تعبيره..

وبموازاة تلك الأجواء تضاربت الانباء حول سفر رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو، حيث نقلت مصادر متابعة انه سافر الى القاهرة لتوقيع الاتفاق، بينما عاد مكتبه لينفي تلك الانباء..

وعلى خط الاتفاق المزمع تحدثت مصادر متابعة ان الاتفاق يشمل اطلاق سراح عشرات الاسرى الاسرائيليين مقابل اطلاق سراح ما بين 700 الى ألف اسير فلسطيني على مراحل، والاتفاق على وقف اطلاق النار لمدة 60 يوما وان التنفيذ سيتم على مراحل..

والاثنين، وصل مسؤولون من الكيان الاسرائيلي إلى الدوحة، لإجراء محادثات تهدف إلى وقف إطلاق النار في غزة، وتبادل أسرى بين الكيان وحماس.

من جهتها قالت وكالة رويترز نقلاً عن مصادر موثوقة أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة خلال الأيام القليلة القادمة.. وذكرت قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك جهود مصرية قطرية مكثفة مع كافة الأطراف للتوصل إلى اتفاق تهدئة في قطاع غزة.

وبينما تتحدث مصادر عدة عن تحقيق تقدم في موضوع المفاوضات، تستمر آلة الإبادة الاسرائيلية في إجرامها بحق أهالي غزة وسط نقص شديد في المعونات الانسانية والطبية وصمت عربي ودولي مطبق إزاء ما يحدث في القطاع من مجازر بشعة وإبادة موصوفة..