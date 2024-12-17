إيران وروسيا تبادلان وجهات النظر بشأن سوريا

العالم - ايران

وبحسب إعلان وزارة الخارجية الروسية، فقد توصل الطرفان في هذا الاجتماع إلى اتفاق حول التنسيق الوثيق بين طهران وموسكو بشأن قضايا الشرق الأوسط.

وأعلنت هذه الوزارة: في هذه المحادثة، تم التركيز بشكل رئيسي على الوضع الناشئ في سوريا، مع التأكيد على ضرورة استقرار الوضع بسرعة، والحفاظ على السلام والوئام، ومنع العنف وإراقة الدماء.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية: أنه تم الاتفاق في هذا الاجتماع على مواصلة التنسيق الوثيق في السياسة الخارجية بين موسكو وطهران بشأن القضايا الراهنة في الشرق الأوسط.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم في هذا اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز الحل الشامل للقضايا السورية على أساس احترام سيادة هذا البلد ووحدته وسلامة أراضيه.

كما أعلنت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في روسيا الاتحادية يوم الثلاثاء في هذا الصدد انه تم في هذا اللقاء مناقشة وتحليل مختلف القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك التطورات المتعلقة بسوريا.