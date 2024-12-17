قناة العالم
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
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6 شهداء بقصف اسرائيلي استهدف منزلا بمحيط مستشفى كمال عدوان
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مندوب ايران بالامم المتحدة: نطالب بانهاء الاحتلال للاراضي السورية
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مندوب ايران: ندين بشدة هجمات الكيان الاسرائيلي على البنى التحتية السورية
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مندوب ايران: ندين بدة هجمات الكيان الاسرائيلي على البنى التحتية السورية
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مندوب ايران: ندين بدة هجمات الكيان الارسرائيلي على البنى التحتية السورية
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عراقجي: نأمل ان تمهد الحكومة الجديدة الطريق لحوار وطني وبناء سوريا موحدة
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عراقجي: نأمل ان تمهد الحكومة في سوريا الطريق لنظام حكم يلبي آراء الشعب
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عراقجي: الحوار منوط بالطبع بالتنسيق والضمان اللازم طبقا لاتفاقية فيينا
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عراقجي: نرجح القناة الرسمية والمنافذ الدبلوماسية للحوار مع السلطة في سوريا
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ايرواني: ايران تعلن مجددا دعمها الثابت لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة اراضيها