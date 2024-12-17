الاحتلال ينسف مزيدا من المنازل ويمنع العودة الى جنوب لبنان

العالم _ لبنان

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية ، إن “قوات العدو تواصل عمليات نسف ما تبقى من المنازل في بلدة كفر كلا. وأقدمت (قوات الاحتلال) فجرا على تجريف عدد من الطرق الفرعية وهدم منازل داخل بلدة الناقورة”.

وأشارت الوكالة، إلى أنه رُصد تحليق طائرة مسيّرة إسرائيلية على علو منخفض في أجواء مدينة صور، وفي أجواء الضاحية الجنوبية للعاصمة “بيروت”.

كما رصدت الوكالة اللبنانية تحليقا للطيران الحربي الإسرائيلي على علو متوسط فوق راشيا والبقاع الغربي جنوبي لبنان.

ونوهت وكالة الأنباء اللبنانية إلى أن أطراف بلدات كفر شوبا وحلتا وشبعا تتعرض لقصف مدفعي إسرائيلي، في وقت تحلق مسيرات إسرائيلية بكثافة في أجواء قرى حاصبيا والعرقوب.

ومع استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار (الهش) بشكل يومي في لبنان، قال جيش الاحتلال في بيان مقتضب إنه “في الساعات القادمة ستسمع دوي انفجارات في منطقة الجليل الأعلى، ناجمة عن العمليات الروتينية للجيش في جنوب لبنان. لا خشية من وقوع حدث أمني”.