قناة العالم
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
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محمد الهندي: الانسحاب الكامل من القطاع سيتم على مراحل اذا تم الاتفاق
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محمد الهندي: المقاومة لم تتخل عن شرط الانسحاب الكامل من القطاع
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محمد الهندي:نريد انسحاب قوات الاحتلال بالكامل من قطاع غزة ولو على مراحل
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محمد الهندي: الورقة الموجودة بيد المقاومة هي الاسرى
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محمد الهندي: هناك تفاؤل وحديث جاد فيما يخص وقف اطلاق النار بقطاع غزة
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نائب امين عام حركة الجهاد الاسلامي محمد الهندي: هناك تفاؤل بشأن الاتفاق
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ارتفاع عدد الشهداء الى 8 بقصف اسرائيلي لمنزل بمحيط مستشفى كمال عدوان
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المرصد الاورومتوسطي: "إسرائيل" تتوسع في ابادة مدن قطاع غزة بالكامل
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الرئيس الايراني سيناقش تطورات المنطقة مع نظرائه على هامش قمة دي 8
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الرئيس الايراني مسعود بزشكيان يغادر غدا الى مصر لحضور قمة مجموعة دي 8