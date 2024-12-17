لازاريني: لا كلمات تكفي لوصف الوضع في غزة

العالم - فلسطين



ولفت "لازاريني" خلال تصريحات إعلامية، أن الناس بقطاع غزة وسط القمامة، ومياه الصرف الصحي وبين الأنقاض، ويكافحون يوميًا بمواجهة الموت والجوع والمرض.

وسبق أن أكدت كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار بغزة، سيخريد كاخ، أن الوضع بغزة مدمر تماما، والصورة قاتمة مع استمرار معاناة المدنيين في ظل تواصل الإبادة الجماعية.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، منذ 438 يومًا على التوالي، تزامنًا مع الاستمرار في ارتكاب جرائم الحرب والمجازر المروعة، ومحاولات تهجير سكان شمال القطاع.