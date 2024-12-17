قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
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جيش الاحتلال ينسف مباني سكنية في المناطق الجنوبية لمدينة غزة
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وصول امرأة لمشفى العودة اصيبت بنيران آليات الاحتلال قرب مدخل النصيرات
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عراقجي يؤكد للحسان أهمية دور ومكانة بعثة يونامي بمساعدة التنمية بالعراق
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عراقجي يؤكد للحسان مواصلة الجهود لحماية الامن والاستقرار الاقليميين
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عراقجي والحسان يؤكدان ضرورة تعاون دول المنطقة لمنع انتشار انعدام الامن
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عراقجي يبحث مع ممثل امين عام الامم المتحدة محمد الحسان اوضاع المنطقة
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المممثل الخاص لغوتيريش بالعراق يقدم لعراقجي تقريرا لأهم فعاليات يونامي
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المممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة بالعراق يلتقي وزير الخارجية الايراني
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دعوات شعبية ليوم غضب ومسيرات بانحاء الضفة غدا دعما لجنين ومخيمها
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اطلاق نار اسرائيلي كثيف في محيط ارض المفتي والمدرسة الماليزية بالنصيرات